Леонид Пасечник признан главой ЛНР

Леонид Пасечник по результатам прошедших выборов признан главой самопровозглашенной Луганской народной республики, заявила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.

«По результатам на выборах главы ЛНР победу одержал Леонид Иванович Пасечник», – объявила на пресс-конференции Кравченко, передает РИА «Новости».

После обработки 100% бюллетеней прошедших 11 ноября выборов главы республики действующий и.о. главы ЛНР Пасечник получил 68,3% голосов.

Общественное движение «Мир Луганщине», лидером которого является Пасечник, по итогам выборов заняло в парламенте республики 37 мест из 50, сообщила Кравченко.

Другое общественное движение «Луганский экономический союз» заняло остальные места.

«Явка составила 77% или 872 тыс. 905 избирателей», – подвела итоги выборов председатель ЦИК ЛНР.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин был признан победителем на выборах в ДНР.

В Киеве заявили о возбуждении уголовных дел на участников выборов в Донбассе.