Украина возбудила уголовное дело против участников выборов в ЛНР

По факту проведения в ЛНР выборов главы республики и депутатов народного совета на Украине возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, фигурантами дела стали участники выборов, сообщает генпрокуратура Украины.

«Следователями установлены лица, которые непосредственно организовывали, финансировали проведение незаконных выборов и участвовали в качестве «кандидатов» на должности в псевдогосударственном образовании «ЛНР», а также представители иностранных государств, входивших в состав наблюдателей», – сообщается на сайте украинской генпрокуратуры.

Утверждается, что организация и проведение выборов приводят к «продолжению вооруженной агрессии Российской Федерации» и нарушают «демократические права граждан Украины».

Дела возбуждены по статьям «действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор о совершении таких действий», «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней».

По этим статьям обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

В воскресенье в ДНР и ЛНР состоялись выборы глав республик и депутатов парламентов. Руководителями республик стали Денис Пушилин и Леонид Пасечник соответственно. Украина не признала выборы.

Газета ВЗГЛЯД писала о значении этих выборов для России.