Выставку «Сокровища музеев России» в Москве посетили более 100 тыс. человек

Выставку «Сокровища музеев России», приуроченную ко Дню народного единства, с 4 ноября в ЦВЗ «Манеж» посетили более 100 тыс. москвичей и гостей столицы.

«Мы рады, что выставка, посвященная живописи, снискала такую популярность среди зрителей. И молодежь, и люди преклонного возраста стремятся увидеть шедевры, которые приехали из регионов России. Мы стараемся сделать все, чтобы очередь двигалась быстро, но и учитываем ценность представленных экспонатов, которые содержаться в специальном сохраняющем картины микроклимате, нарушить который может избыточное количество людей в зале. Просим отнестись с пониманием и желаем приятного просмотра всем!» – отметил организатор выставки Иван Есин.

Выставка «Сокровища музеев России» также представляет обширную программу научных, методических, развлекательных мероприятий. На 18 дней проведения лектория запланированы открытые обсуждения актуальных проектов, дискуссии, лекции и мастер-классы от знаменитых писателей и ученых, а также презентации просветительских проектов в области истории и культуры, сообщается в пресс-релизе организаторов выставки.

Примечательно, что лекционный блок представлен сразу несколькими крупными музеями, специалисты которых редко собираются в таком составе. Среди них Музеи Москвы, Третьяковская галерея, «Россия – Моя история», Музей современной истории России.

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте «Россия – Моя история».

Отметим, что выставка проекта «Россия – Моя история» не в первый раз демонстрируют высокий интерес россиян к собственной истории и культуре. Так, дебютная мультимедийная выставка, посвященная 400-летию дома Романовых, в первую неделю работы привлекла свыше 85 тыс. посетителей. Рекорды посещаемости отмечались регулярно на последующих экспозициях «Рюриковичи», «От великих потрясений – к Великой Победе», «Россия – Моя история. 1945-2016», «Россия, устремленная в будущее», которые вызвали интерес сотен тысяч зрителей.

В связи с открытием 19 исторических парков «Россия – Моя история» количество посетителей выставок в регионах пополнило список достижений проекта. Экспозиции, представленные в парках Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ставрополя, Махачкалы, Волгограда, Омска не раз показывали рекордный интерес россиян.