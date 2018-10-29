Ройзман стал сотрудником «Эха Москвы»

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман стал сотрудником радиостанции «Эхо Москвы», сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«На «Эхе» (Ройзман) будет вести эфиры, в том числе… «Персонально Ваш» и «Особое мнение», а также «2018» и разные исторические передачи – он же историк по образованию и интересам», – сказал Венедиктов.

Он уточнил, что Ройзман будет писать также для рубрики «Дилетант», передает ТАСС.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 года по 2018 год. Он подал в отставку 22 мая в знак протеста против отмены прямых выборов главы города. Соответствующую поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления в апреле приняли депутаты Законодательного собрания Свердловской области. Согласно ей, главу города будут избирать депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.