В МВД рассказали, что ждет «притворившихся» автобусом жителей Владивостока

Мужчины, замаскировавшиеся под автобус для прохода по закрытому для пешеходов мосту, не успели нарушить правила дорожного движения, поэтому наказывать их не будут, сообщили в полиции.

«Попытку пресек сотрудник ведомственной охраны. В полномочия службы транспортной безопасности входят обеспечение охраны транспортного сооружения для безопасности его функционирования, предупреждение и пресечение административных правонарушений, обеспечение на охраняемом объекте пропускного режима», – сказал РИА «Новости» представитель пресс-службы городского управления МВД.

Он отметил, что мужчины не успели нарушить правила дорожного движения, так как охранник их остановил.

Полицию он не вызывал, проверки по этому факту МВД проводить не будет.

Во вторник в Сети появилось видео, на котором четверо мужчин пытаются пересечь закрытый для пешеходов мост через бухту Золотой Рог, спрятавшись под большой коробкой в виде желтого автобуса. Их остановил охранник и развернул в обратную сторону.