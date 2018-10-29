Жители Владивостока притворились автобусом для прохода по Золотому мосту

В Сети появилось видео, на котором четверо мужчин пытаются пересечь закрытый для пешеходов мост через бухту Золотой Рог, притворившись желтым автобусом.

На видео видно, как мужчины, спрятавшиеся под большой коробкой в виде желтого автобуса, идут по мосту. Их останавливает охранник. «Автобус» вынужден развернуться и в сопровождении охранника направиться в обратную сторону.

Золотой мост - вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Построен в рамках программы подготовки города к проведению саммита АТЭС. Открыт 11 августа 2012 года.

В августе 2015 года суд запретил движение пешеходов по мосту через бухту Золотой Рог по требованию прокуратуры Приморского края.