Комитет ГА ООН одобрил российский проект резолюции по борьбе с киберпреступностью

Третий комитет Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН принял внесенный Россией проект резолюции по борьбе с киберпреступностью, сообщило постпредство РФ в Организации.

В поддержку документа высказались 88 государств, передает ТАСС.

Как ожидается, резолюция будет рассмотрена на пленарной сессии Генеральной Ассамблеи до конца года.

В конце октября на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН Россия внесла проект резолюции по кибербезопасности.

Добавим, что в ноябре в ходе Парижского форума мира Россия, Китай и США отказались подписать договор об усилении борьбы с киберпреступностью.