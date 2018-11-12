Россия, Китай и США не подписали договор об усилении борьбы с киберпреступностью

В ходе Парижского форума мира в понедельник представители нескольких десятков стран и более 150 технологических компаний договорились об активизации борьбы с преступностью в киберпространстве, в том числе с вмешательством в выборы, пишет Associated Press.

Документ под названием «Париж призывает к доверию и безопасности в киберпространстве» предложен Францией, подписи под ними поставили 50 государств, в том числе страны – члены Европейского союза, Япония и Канада, передает «Интерфакс».

Среди подписантов нет России, Соединенных Штатов и Китая. А вот Facebook, Google и Microsoft документ подписали.

В документе речь идет о борьбе с вмешательством в выборы, пропагандой ненависти, а также кражей коммерческих тайн.

Отметим, что в конце октября на рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН Россия внесла проект резолюции по кибербезопасности.