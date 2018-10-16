Россия предложила ООН нормы поведения в киберпространстве

На рассмотрение Первого комитета Генассамблеи ООН внесен российский проект резолюции по кибербезопасности, сообщил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

Проект, по его словам, «содержит реальную добавленную стоимость». Предлагается учредить открытую рабочую группу ООН с мандатом рассматривать «три важнейшие темы». В их число входят «нормы ответственного поведения государств, применимость международного права к информпространству и содействие наращиванию потенциала развивающихся стран в обеспечении кибербезопасности».

Проект резолюции также включает «перечень базовых норм поведения» стран в киберпространстве, передает РИА «Новости».

Россия предлагает использовать информационные технологии только в мирных целях, стремиться к предотвращению конфликтов в киберпространстве, уважать суверенитет стран, препятствовать увеличению разрыва между ними, отказаться от «посредников в контексте применения» информационных технологий.

От государств требуется предоставлять доказательства при обвинениях, касающихся сферы кибербезопасности, воздерживаться от провокаций и не использовать их как повод для нападений.

Крутских поблагодарил государства, которые присоединились к разработке проекта резолюции, и заявил, что «хотел бы бросить лозунг: «Голосуй или проиграешь!».