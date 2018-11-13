Названа дата первого после аварии старта «Союза-ФГ»

Первый старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» после аварии 11 октября произойдет 16 ноября, сообщает пресс-служба Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

«По окончании общей сборки представители технического руководства и государственной комиссии на космодроме Байконур выдали заключение о готовности ракетно-космического комплекса к вывозу и установке РКН на стартовом комплексе», – передает РИА «Новости» сообщение РКК «Энергия».

Напомним, 11 октября произошла авария ракеты носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10», на борту которого находились два члена экипажа. Позже руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что к концу 2019 года прекратится эксплуатация ракет «Союз-ФГ».

Первый полет после аварии с космонавтами на борту запланирован на 3 декабря.