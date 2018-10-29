Норвежский фрегат окончательно затонул

В Сети опубликовано видео, которое подтверждает, что норвежский фрегат «Хельге Инстад», столкнувшийся с танкером на учениях НАТО, окончательно затонул.

На видео, которое опубликовано на канале Kystverket ovelse на YouTube, заметно, что фрегат целиком ушел под воду.

Сообщается, что видео сделано утром во вторник.

Фрегат столкнулся с нефтяным танкером в четверг около 4.00 по местному времени (5.00 мск). Семь человек, находившихся на военном корабле, пострадали. Причиной столкновения оказался отключенный норвежским кораблем транспондер.

После столкновения фрегат отбуксировали на мель.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте.