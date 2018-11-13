Подозреваемый в избиении пенсионерки-кошатницы совершил новое преступление

Москвич, подозреваемый в избиении пенсионерки, кормившей котов во дворе дома, напал на сотрудников СИЗО, в которое его доставили; ранее он проходил лечение в психбольнице, рассказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

«Он содержится в изоляторе временного содержания по Западному административному округу Москвы, отдельно от остальных заключенных, в связи с тем, что представляет определенную опасность, уже в ИВС он пытался бросаться на сотрудников, в связи с чем ему вызвали скорую психиатрическую помощь. По предварительной информации, подозреваемый ранее проходил принудительное лечение», – сообщил Мельников, передает РИА «Новости».

Напомним, 33-летнего мужчину подозревают в беспричинном нападении на 78-летнюю пенсионерку, кормившую кошек во дворе. По данным следствия, он беспричинно начал душить старушку и повалил ее на землю, после чего стал бить ногами по голове.

У потерпевшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, лицевого скелета, ушибленной раны головы и другие повреждения. После этого женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.

Мельников добавил, что в случае, если суд отправит мужчину в СИЗО, то его, вероятно, распределят в психиатрическую больницу «Бутырки» и окажут лечение.