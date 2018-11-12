Москвич до полусмерти избил кормившую котов старушку

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12 ноября, понедельник | Последнее обновление — 14:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт: Западу и Украине придется считаться с результатами выборов в ЛНР и ДНР
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Как остановить массовое воровство российского леса для Китая
У Хакасии с новым губернатором мало поводов для радости
Герой секс-скандала не понял свою главную ошибку
Мир в Ливии имеет прямое отношение к поставкам российского газа в Европу
Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца
Чтобы накормить человека животной пищей, надо обрести духовную
Эдуард Биров, журналист
Позорную нищету пенсионеров, как и другие социальные проблемы современного мира, голыми деньгами и увеличением бюджетных выплат не исправишь. Перед нами одно из проявлений чего-то гораздо более важного. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Четыре варианта, как Россия может освежить свой чемпионский титул по космосу
Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Первый групповой полёт, первая женщина-космонавт, первый выход в открытый космос… Американцы наступали нам на пятки, но никак не успевали нагнать. Сейчас гонка начинается практически с чистого листа. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Олимпийское терпение Трампа закончилось
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Кто-то позлорадствует: за прошедшие три года «идеальная» демократия и «совершенная» юридическая система стали орудиями грязной политической борьбы, словно в банановой республике. Но это не значит, что суды США были фикцией. Подробности...
В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар
Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего неизвестноПодробности...
В России отмечается День народного единства
В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в МосквеПодробности...
Умер Николай Караченцов
Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почекПодробности...
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