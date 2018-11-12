Москвич до полусмерти избил кормившую котов старушку

Безработного жителя столицы подозревают в избиении 78-летней пенсионерки, кормившей кошек во дворе дома, женщина сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

По версии следствия, 33-летний мужчина подошел к женщине во дворе дома по улице 7-я Лазенки в Москве и начал беспричинно душить ее, сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.

Он бросил пенсионерку на землю и начал бить ее ногами по голове. Потерпевшая потеряла сознание, а злоумышленник скрылся с места.

Старушка в момент нападения кормила кошек, а избиение попало на видео, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

У женщины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, лицевого скелета, ушибленной раны головы и другие травмы.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте в качестве меры пресечения для подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».