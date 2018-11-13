Захарова предсказала появление мировой интернет-цензуры

Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала мнение о том, что мировой интернет в ближайшие несколько лет ждут ограничения.

Захарова заявила, что такие меры будут связаны с тенденцией «по ограничению вещания и введению элементов цензуры», которые наблюдаются на законодательном уровне в ведущих западных государствах передает ТАСС.

«Я думаю, это дело ближайшего будущего, я бы даже сказала, ближайшего года, когда то тут, то там будут вводиться технологические ограничения, и в первую очередь они будут касаться мирового интернета. Те технологические возможности, которые за последние годы дали вам полноту наслаждения жизнью в интернете, будут применяться для ограничения», – сказала Захарова.

Также она пояснила, что такая тенденция обоснована созданием разделительных границ в мире.

«Сегодня придумываются все новые и новые ужесточения или ставится под контроль передвижение граждан. Искусственный интеллект в большинстве стран направлен не на то, чтобы контролировать угрозы, а на то, чтобы контролировать нас», – уточнила дипломат.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Евросоюз планирует ограничить распространение мемов и карикатур в интернете на законодательном уровне.