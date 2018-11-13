Депутат Жигарев подал новый иск к обвинившей его в избиениях экс-подруге

Депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Жигарев подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к бывшей подруге, модели Ольге Синтюревой, заявившей, что парламентарий поднимал на нее руку.

«Он подал в суд на меня, на главного редактора и директора издания News.ru иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он считает, что его честь и достоинство порочат мои слова о том, что он меня бил. Он говорит, что это неправда. Теперь мы должны доказать, что это правда», – рассказала модель «Ридусу».

Ранее депутат обращался в суд по поводу сюжета ВГТРК, но Савеловский районный суд отказал ему в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Теперь парламентарий требует от Синтюревой 500 тыс. рублей.

«Я не знаю, зачем он занимается всеми этими исками, – может быть, у него просто есть свободное время. Лучше бы он уделял время своей государственной деятельности», – заявила Синтюрева.

Иск депутата будет рассматриваться в Савеловском районном суде 30 ноября.

В начале июня Жигарева госпитализировали в Москве после нападения. Позднее стали известны подробности избиения депутата, а самой Синтюревой предъявили обвинение в краже.