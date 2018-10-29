Газпром заключил контракт на трубы для «Силы Сибири» без тендера

Крупные трубные компании отказались участвовать в тендере Газпрома на поставку труб для «Силы Сибири» почти на 50 млрд рублей, в результате большая часть контракта досталась Загорскому заводу после решения холдинга повысить цену.

Как сообщили источники РБК, Газпром заключил прямой контракт на поставку 500 тыс. тонн труб большого диаметра для участка Ковыкта-Чаянда магистрального газопровода «Сила Сибири» с Загорским трубным заводом (ЗТЗ), который относительно недавно начал выпускать такую продукцию.

Причиной соответствующего решения стало то, что в середине сентября все крупнейшие российские поставщики труб большого диаметра отказались участвовать в тендере Газпрома из пяти лотов на поставку 601,904 тыс. тонн труб. По данным источников, трубников не устроила предельная сумма контракта в 47,4 млрд рублей.

Однако Газпром не объявил тендер повторно и отдал ЗТЗ почти весь объем лота (500 тыс. тонн из 601,9 тыс. тонн), заключив с ним прямой контракт на более выгодных условиях, чем были в первоначальном тендере. Насколько монополия повысила стоимость контракта – не известно.

Будет ли Газпром проводить тендер на поставку оставшихся 101,9 тыс. тонн труб источники не уточнили.