Шведская журналистка назвала русских мужчин «ослабшими»

Российские мужчины «искалечены» историей страны и «ослабли», им, в отличие от российских женщин, прощается многое, заявила шведская журналистка Элин Йонссон в статье для телевещательной организации SVT.

«В то время как женщина закатывает рукава и берется за какую-нибудь грязную работу, чтобы прокормить семью, мужчина сидит дома, жалеет себя и пьет», – передает РИА «Новости» содержание статьи шведской журналистки.

По ее словам, это наблюдается и в воспитании детей. Она уверена, что ответственность за ребенка в России практически всегда берет на себя женщина, и если у мужчины есть время на увлечения, то женщины в это время и работают, и занимаются воспитанием детей.

«Забеременев, она знает, что рискует остаться без работы, потому что ее начальник – мужчина думает, что она уйдет не только в декрет, но и в отпуск по уходу за ребенком – потому что знает, что ее муж этого делать не будет», – говорится в статье.

Автор публикации указывает, что в случае развода российские дети почти всегда остаются с матерью, а отец в лучшем случае выплачивает алименты. Йонссон пишет, что мужчина может уехать куда-то, даже не подумав о том, что ребенку нужен отец.

Журналистка рассказала, что общалась со многими россиянами на эту тему. Она уверяет, что ее собеседники винили в сложившейся ситуации «тяжелую» историю России, из-за которой «русские мужчины ослабли». «Они гибли в ходе революции, гражданской войны, на двух мировых войнах и в ГУЛАГе. Выживших же эти события искалечили», – уверена автор.

В результате, по ее словам, российские женщины вынуждены заменять мужчин и в работе, и в воспитании детей.

Добавим, что ранее корреспондент финской телерадиовещательной компании Yle Черстин Крунвалль раскритиковала программу «Модный приговор», потому что она, по ее мнению, унижает честь женщин, которых мужья публично обвиняют в недостаточно хорошем внешнем виде. Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев заявил, что в программе речь идет не о женском унижении, а «о переодевании».