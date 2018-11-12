Гимнаст Немов назвал проект по переименованию аэропортов «очень крутой историей»

Знаменитый гимнаст Алексей Немов в интервью Первому каналу назвал «очень крутой историей» проект «Великие имена России», в рамках которой новые имена получат аэропорты в разных городах страны.

«Мне кажется, это очень крутая история, которая позволит даже нам самим знать своих кумиров и людей, которые сделали для страны, для мира очень много важных вещей, которые работают до сих пор и будут работать веками», – приводятся его слова на сайте проекта.

Ранее экспертный совет проекта «Великие имена России» утвердил список имен-финалистов для общенационального голосования. Старт голосованию объявлен в понедельник.

Также названы самые популярные личности проекта «Великие имена России».