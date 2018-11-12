Американский истребитель рухнул в море у берегов Японии

Военный самолет F/A-18 потерпел крушение в японской префектуре Окинава и рухнул в море.

Оба пилота истребителя выжили, передает РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию NHK.

Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

В сентябре сообщалось о крушении американского F-35B в штате Южная Каролина.