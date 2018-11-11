На Украине озвучили наказание ответственным за взрывы арсеналов

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ответственные за взрывы арсеналов лица были наказаны.

«После тех событий, которые происходили у нас, начиная со Сватово, мы многое изменили. И к ответственности привлекали. Я привлек 75 человек к ответственности, в том числе – более 20 генералов. Это привело к другой проблеме – сейчас никто не хочет занимать эти должности», – цитирует «Пятый канал» Полторака.

По его словам, из-за проблем с финансированием большинство арсеналов должны были закрыть еще в 2014 году.

Напомним, 9 октября произошел пожар и начались взрывы боеприпасов на арсенале у города Ичня Черниговской области. В Раде заявили, что из-за пожара были потеряны дефицитные снаряды.

Президент Украины Петр Порошенко намекал на причастность России к пожару.