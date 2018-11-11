Порошенко отреагировал на слова об отсутствии рукопожатия с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко ответил на вопрос журналистов о том, пожал ли президент США Дональд Трамп его руку на торжественной церемонии по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.

«Все, что вы говорите – это вранье», – сказал Порошенко, проходя мимо журналистов. Видео общения с президентом Украины опубликовал Life.

Ранее Трамп на торжественной церемонии по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже не поздоровался за руку с Порошенко.

Президент России Путин также прибыл в Париж, по прибытии он поздоровался с Трампом и европейскими лидерами.