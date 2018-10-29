Трамп в Париже не удостоил Порошенко рукопожатия

Президент США Дональд Трамп на торжественной церемонии по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны у Триумфальной арки в Париже не поздоровался за руку с президентом Украины Петром Порошенко.

Трамп поприветствовал президента Франции Эммануэля Макрона с супругой, канцлера Германии Ангелу Меркель и других лидеров. Порошенко находился рядом, но Трамп ему руки не подал, сообщает «Страна.ua».

Сенатор Алексей Пушков заметил, что Порошенко «пожирал Трампа глазами», однако тот оставил его без внимания.

«На параде в Париже Порошенко пожирал Трампа глазами, но тот оставил его без внимания. Трамп не очень любит лицемерить и делать вид. Нынешняя Украина для него – зависимая, слабая, докучливая страна, лидеры которой караулят его у туалета, чтобы заглянуть в глаза. Лишнее рукопожатие», – заявил Пушков.

Путин также прибыл в Париж. По прибытии он поздоровался с Макроном, Меркель и Трампом.