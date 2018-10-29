Психологи предупредили об опасности соцсетей для здоровья

Психологи из Пенсильванского университета США выяснили, что долгое времяпрепровождение в социальных сетях повышает чувство одиночества и приводит к депрессии.

Исследователи, работа которых была опубликована в журнале Journal of Social and Clinical Psycholog, отобрали 143 студентов, активно использующих соцсети, и разделили их на две группы, поручив одной уделять соцсетям столько же времени, как и раньше, а второй – не более десяти минут в день, передает РИА «Новости».

Через три недели психологи подготовили специальную анкету, чтобы определить у студентов уровень социальной поддержки, самооценки и самопринятия, а также выявить страх выпасть из окружения, ощущение одиночества, тревоги, депрессии.

В результате исследователи выяснили, что одиночество и депрессия напрямую зависят от времени, проведенного в соцсетях.

Руководитель группы исследователей Мелисса Г. Хант считает, что восприятие жизни через соцсети приводит к тому, что человеку кажется, будто все остальные живут лучше него.

Напомним, министр здравоохранения Вероника Скворцова предупреждала, что зависимость от мобильных телефонов может привести к хроническом стрессу и заболеваниям, а избыточную любовь к селфи сочла признаком эгоцентризма.