Грабитель на авто протащил 81-летнюю пенсионерку по асфальту в Москве

МВД опубликовало видео ограбления пенсионерки в Москве; пытаясь скрыться на автомобиле, подозреваемый протащил 81-летнюю женщину по асфальту.

Видео опубликовано на YouTube.

Потерпевшая сообщила, что оставила сумку на скамейке и отошла на несколько метров. В этот момент неподалеку остановился автомобиль; водитель вышел, забрал сумку и сел за руль.

Пенсионерка попыталась остановить грабителя, однако машина тронулась с места; женщину несколько метров протащило по асфальту. Злоумышленнику удалось скрыться.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.