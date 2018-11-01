В Уфе начались очные ставки по делу о полицейском групповом изнасиловании

Следователи проводят очные ставки между тремя полицейскими начальниками и девушкой-дознавателем по делу о групповом изнасиловании в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району.

«В эти минуты в Уфе следователи проводят очные ставки между потерпевшей сотрудницей МВД и подозреваемыми в групповом изнасиловании полицейскими. Процедура направлена на установление обстоятельств произошедшего, подробности пока не раскрываются», – передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ГТРК «Башкортостан».

Следствие официально не комментирует ход расследования дела.

Между тем официальный представитель Федеральной службы войск Росгвардии Валерий Грибакин отказался комментировать данные о том, что потерпевшая является дочерью сотрудника Росгвардии.

«Совершенно тяжкое преступление. Сейчас важно, чтобы оно было тщательно расследовано. Сейчас неуместно давать какие-либо комментарии», – сказал он.

Напомним, 23-летняя девушка-дознаватель отдела полиции Уфы обратилась в Следственный комитет с заявлением об изнасиловании со стороны троих полицейских начальников. По ее словам, начальник пригласил ее в кабинет под предлогом обсуждения рабочих вопросов, после чего мужчины ее напоили и изнасиловали. Возбуждено уголовное дело.

Сообщалось, что потерпевшая является дочерью высокопоставленного сотрудника Росгвардии, полгода назад она окончила вуз. Стало известно, что она получила серьезные повреждения.

История возмутила телеведущего Владимира Соловьева. А журналист Сергей Доренко усомнился в версии об изнасиловании.