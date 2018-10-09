Россияне назвали причину нежелания молодежи работать в школах

Половина населения России уверена, что молодые люди не хотят трудиться учителями из-за низких зарплат, показал опрос ВЦИОМ.

55% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения посчитали, что молодежь не идет в учителя по причине низкой оплаты труда, сообщается в исследовании.

21% посчитал препятствием сложность работы с детьми, 14% отметили большую нагрузку в профессии, еще 12% связали с нервностью работы.

33% сообщили, что школьный учитель должен быть профессионалом, 27% сказали, что педагог должен проявлять любовь к детям.

Положение учителей в обществе россияне оценили на 3 балла из 5.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-спутник» проведен 4 октября. В нем участвовали люди старше 18 лет. В качестве метода интервью использовалось телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Количество участников опроса– 1,6 тыс. человек.

В 2017 году в минобрнауки заявляли о росте учительских зарплат до 33,2 тыс. рублей.

В мае 2018 года американские СМИ сообщали о привлечении гастарбайтеров на работу педагогов из-за «нищенских зарплат».