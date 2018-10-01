Психиатр предложил способ удержать спортсменов от агрессии

«Я бы ужесточил наказание для людей агрессивных профессий по сравнению с обычными гражданами», – заявил газете ВЗГЛЯД психиатр-криминалист Михаил Виноградов, комментируя два случая нападения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Доктор медицинских наук, профессор Михаил Виноградов считает, что футбол – очень агрессивный вид спорта.

«У нас различный тяжелый труд есть не только у спортсменов. Люди чаще расслабляются без избиений: они могут выпивать, принимать наркотики, гонять на автомобилях, мотоциклах. Здесь речь идет, во-первых, о вседозволенности, во-вторых, о личности тех, кто совершил избиение. У нас спорт, особенно футбол, стал государственным приоритетом. Всегда мячи гоняли, играли, но футбол – по сравнению с волейболом или даже баскетболом – является более агрессивным видом спорта. Надо всех обгонять, догонять, забивать. Он же и самый денежный для страны и игроков, в том числе, из-за большого количества болельщиков», – заявил Виноградов корреспонденту газеты ВЗГЛЯД.

По его словам, у футболистов меняется сознание из-за популярности:

«Я футболист, на меня смотрят тысячи людей, аплодируют мне, я зарабатываю огромные деньги», – вот это у них в крови теперь, и передается по наследству», – сообщил эксперт, подчеркнув, что он категорически не согласен с лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским, заявившим, что Кокорину и Мамаеву нужна была разрядка.

«Я бы ужесточил наказание для людей агрессивных профессий по сравнению с обычными гражданами. Должен быть нормативный акт, который добавляет срок, если они совершают избиения, изнасилования и прочие зверства», – подытожил психиатр.

Напомним, российских спортсменов заподозрили в нападении на водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой; якобы спустя час спортсмены избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака.

Футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» решили расторгнуть контракты с Кокориным и Мамаевым после инцидента.