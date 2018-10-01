В Сети бурно отреагировали на скандал с Кокориным и Мамаевым

Пользователи соцсетей прокомментировали избиение футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым чиновников Минпромторга в московском кафе.

Российская общественность крайне негативно отреагировала на поступок Кокорина и Мамаева.

«Бить чиновников стульями нельзя. Будь ты хоть трижды знаменитый футболист. Если претензии к профессиональной деятельности чинуши, то дефенестрация. А если просто конфликт, по бытовухе, то вообще лучше не бить, а то общественное порицание грозит зарвавшимся футболистикам», – написал комик Андрей Бочаров в своем Facebook.

«Если Хабиба за драку руками дисквалифицируют из UFC, а Кокорин после драки стулом продолжит играть в футбол, а угрозы жизни его явно не было, это не то правосудие, которое мы хотим видеть», – пишет автор Telegram-канала «Караульный». По его мнению, Мамаев отделается дисциплинарным наказанием, а Кокорин будет отчислен из «Зенита» уже завтра утром.

«Тупые бездарные дебилы. Единственное, что должна немедленно сделать сейчас федерация – это пожизненная дисквалификация уродов», – написал журналист Антон Красовский в своем Telegram.

Пользователи Instagram в комментариях под фото в аккаунте Кокорина также раскритиковали футболистов за их поведение, некоторые сравнили их драку с чиновниками с нашумевшим поединком Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

«Вот за это уже пора сажать. (...) Нанесение побоев в составе группы. Полное остранение от футбола. Заведение уголовного дела. И показательные 2-3 года общего режима», – предложил nicolasti.

«Пора подавать заявку в смешанные единоборства. Хабиб и Конор отдыхают», – пошутил eduardiluin.

Пользователи Twitter припомнили футболистам выходку в Монако двухлетней давности, когда под звуки гимна России Кокорин и Мамаев распивали дорогое шампанское после провала на ЧЕ-2016.

«Кокорин и Мамаев, я знал, что будет сиквел», – написал Ladd.

«Новые приключения Кокорина и Мамаева! Кальяны уже не в моде, теперь – драки с чиновниками и летающие стулья», – написал блогер Илья Варламов.

Ранее в понедельник сообщалось, что Кокорин и Мамаев в московском кафе избили высокопоставленного чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ГНЦ России ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Инцидент произошел якобы после того, как Пак сделал замечание их слишком шумной компании. Позднее в полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нанесения побоев.