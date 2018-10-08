Возбуждено дело по факту избиения чиновника Кокориным и Мамаевым

Московская полиция сообщила о возбуждении уголовного дела после драки в кафе между футболистами Александром Кокориным, Павлом Мамаевым и чиновниками Минпромторга.

«По результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК «Побои». Как было установлено сотрудниками полиции, между гражданином и двумя молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого мужчине нанесли несколько ударов», – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия и другие следственные действия, уточнили в ведомстве.

Ранее в понедельник сообщалось, что Кокорин и Мамаев в московском кафе избили высокопоставленного чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ГНЦ России ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Инцидент произошел якобы после того, как Пак сделал замечание их слишком шумной компании.