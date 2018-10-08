В сборной России открестились от Кокорина и Мамаева

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин заявил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сейчас не имеют никакого отношения к сборной России по футболу.

«Эти два спортсмена в данный момент не в сборной, и сейчас никакого отношения к ней не имеют. Одного вызывали в ноябре 2017 года, а второй последний раз играл вообще на чемпионате Европы – 2016», – сказала Анохин, передает ТАСС.

По его словам, сейчас национальная команда на сборе готовится к играм со Швецией и Турцией, в коллективе царит «прекрасная, здоровая атмосфера».

«Не могу представить, чтобы кто-либо из вызванных сейчас ребят, из тех, кто подарил нам праздник на чемпионате мира – 2018, позволил себе подобное», – подчеркнул вице-президент РФС.

Анохин добавил, что контракты игроков сборной и РФС «предусматривают очень жесткие санкции за нарушение режима, за какой-либо урон имиджу футбола».

Ранее в понедельник сообщалось, что Кокорин и Мамаев в московском кафе избили высокопоставленного чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Это произошло якобы после того, как Пак сделал замечание их слишком шумной компании.