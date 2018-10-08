Объяснено происхождение синих огней в московском небе

Директор Института астрономии РАН Дмитрий Бисикало объяснил происхождение синих огней в небе Москвы, видео с которыми разошлось в интернете.

По его словам, это явление могло случиться из-за оптического эффекта. Таким образом городская иллюминация могла отразиться от облаков, пишет РИА «Новости».

«Оптических явлений в атмосфере довольно много. Предположим такую ситуацию: внизу, на земле, проходит дискотека и над этим районом проходит низко облако. Эти огни отражаются от него и люди видят на нем проекцию света. Я считаю, что это нечто другое, чем НЛО», – сказал Бисикало.

Ранее в интернет было выложено видео, на котором видно скопление движущихся по небу синих огней.