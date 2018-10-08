Индия ответила на угрозы со стороны США из-за С-400

Индия понимает, что ей могут грозить американские санкции, но страна ведет независимую политику, заявил начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават, комментируя покупку комплексов С-400.

Он призвал Москву «не беспокоиться» из-за укрепления отношений между Нью-Дели и Вашингтоном, передает РИА «Новости» со ссылкой на New Indian Express.

Контакты с США поддерживаются ради «получения технологий», но это не мешает Индии заключать контракт на покупку комплексов С-400, «несмотря на то, что в будущем могут возникнуть трудности с Америкой», сказал Рават.