Британия собралась впервые использовать БПЛА «против России»

В рамках военных учений Saif Sareea 3 роль гипотетического противника отводится России, сообщают британские СМИ.

Учения проходят в Омане, в них участвуют 5,5 тыс. британских военных. Отрабатывается «готовность к любой конфронтации с российскими танками или формированиями по ведению гибридной войны», передает ТАСС со ссылкой на Times.

В учениях решили задействовать обычные дроны, которые стоят дешевле 1,3 тыс. долларов и являются популярным подарком на Рождество.

Также планируется испытать дистанционно управляемый бронированный 30-тонный трактор, созданный для очистки территории от заминированных объектов.

Учения Saif Sareea станут крупнейшими за последние 17 лет, в них примут участие 200 единиц бронетехники, шесть военных кораблей, десантный корабль и восемь самолетов.

Роль «противника», использующего российские танки Т-72, исполняет эскадрон Королевской конной гвардии.

Напомним, британское издание The Sunday Times утверждает, что военное командование Соединенного Королевства якобы готово «выключить в Кремле свет», оставив Москву без электроэнергии, если Россия вдруг решит напасть на Ливию или одну из стран Запада.