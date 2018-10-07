Двухдневный референдум по запрету однополых браков провалился в Румынии

В Румынии провалился референдум по изменению конституции страны, который должен был привести к запрету однополых браков, сообщает центральное избирательное бюро Румынии.

Явка составила 20,41% при необходимом минимуме в 30%, передает РИА «Новости».

Референдум проводился 6 и 7 октября. Предлагалось внести в конституцию положение о том, что «семья – это брак между мужчиной и женщиной».

Лидер инициировавшей референдум «Коалиции за семью» Михай Георгиу заявил, что голосование все равно «останется в истории общества и нации», хотя «цель не была достигнута».

Он выразил уверенность, что «в следующий раз получится, потому что защита естественного, защита того, что мы получили и хотим оставить после себя, важна для миллионов и миллионов румын».

Лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Дан Барна заявил, что правительство страны зря потратило деньги на проведение референдума и потребовал отставки кабмина, который «выбросил 40 млн леев (около 10 млн долларов) на фантом». Он также заявил, что «безответственный политический класс не должен проводить референдумы, которые могут привести к расколу в обществе».

При этом глава оппозиционной Национально-либеральной партии Румынии Людовик Орбан обвинил в провале референдума лидера Социал-демократической партии Ливиу Драгню, который «украл тему у граждан». Орбан заявил, что «все, к чему прилагает руку Ливиу Драгня, увядает, компрометируется и превращается во что-то смешное».

Отметим, что в Румынии только в 2000 году под давлением Совета Европы и Евросоюза гомосексуализм перестали считать преступлением.