Показаны новые кадры выгрузки С-300 в Сирии

Российский телеканал опубликовал новое видео доставки зенитно-ракетного комплекса С-300 в Сирию.

На ролике, опубликованном телеканалом «Звезда», видно, как комплекс выгружают из военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан».

Напомним, решение о поставке в САР комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20. 2 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о поставках комплекса С-300 в арабскую республику.

После этого Соединенные Штаты решили поставить Израилю больше истребителей F-35. Россия советовала не проверять эффективность российских С-300 против американских F-35.