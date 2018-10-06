Эффективность российских С-300 в Сирии против F-35 посоветовали не проверять

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил о стопроцентной эффективности работы российских С-300 в Сирии.

В Израиле ранее заявляли, что поставка российских зенитных ракетных комплексов С-300 в Сирию якобы не скажется на эффективности израильских ВВС, располагающих американскими стелс-истребителями пятого поколения F-35.

Клинцевич заявил, что данную теорию «лучше не проверять». «Израиль играет с огнем. Так можно и заиграться», – написал он в Facebook.

По словам сенатора, полагать, что в нынешней ситуации Россия «может сдать назад», – это не просто заблуждение, а серьезная ошибка. «Уж кому, как не Израилю в силу многих исторических причин, знать Россию и ее менталитет», – заметил он.

«И пусть никто не волнуется: С-300 способны выполнить свою работу на все сто процентов», – заверил сенатор.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, что может С-300 в поединке с истребителем F-35.

Между тем, Пентагон решил проверить F-35 на способность противостоять С-400.