В центре Парижа стреляют. Есть раненые

На одной из главных парижских улиц – авеню Георга V – произошла стрельба, в результате которой два человека получили ранения, сообщает Le Parisien.

Пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии. Ведется расследование, на месте происшествия находится прокурор, передает ТАСС.

Инцидент произошел утром в воскресенье – в 06.15 (07.15 мск) по парижскому времени – на авеню Георга V. Там расположены посольство Китая, церковь и фешенебельные гостиницы «Георг V», «Принц Уэльский».

Нападение было совершено на автомобиль, где сидели водитель и пассажир. Полицейские, прибывшие к месту происшествия, увидели пострадавших уже без сознания. Оба доставлены в госпитали Питье-Сальпетриер и Перси в критическом состоянии.

Нападавшие скрылись с места преступления.

РИА «Новости» сообщает, что ранения получили два человека в возрасте 30 лет.

В Париже и ранее происходили нападения на людей на улицах города. Так, 12 мая в столице Франции мужчина с ножом напал на прохожих. Погибли два человека. Ранее в Париже произошло несколько крупных терактов с многочисленными жертвами.