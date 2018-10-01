Антиохийская церковь призвала срочно созвать Всеправославный собор

Священный синод Антиохийской православной церкви призвал к срочному собранию глав православных церквей для обсуждения сложившейся ситуации вокруг вопроса о предоставлении автокефалии УПЦ, говорится в заявлении Антиохийского патриархата.

Антиохийская церковь выразила крайнюю обеспокоенность в связи с попытками перекроить географию православных церквей путем переписывания истории, передает РИА «Новости».

Священный синод Антиохийской православной церкви призвал не принимать никаких поспешных решений до проведения Всеправославного собора.

Священный синод подчеркнул, что трактование истории в одностороннем порядке не служит во благо единства православия, способствуя лишь разжиганию разногласий между церквами.

Напомним, заседание синода Константинопольского патриархата, на котором может быть рассмотрен вопрос об автокефалии, назначено на следующую неделю.

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