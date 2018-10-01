Стало известно о планах США применить во Вьетнаме ядерное оружие

По сведениям американского издания The New York Times, в 1968 году высшее американское командование приняло решение о проведении секретной операции по доставке в Южный Вьетнам ядерного оружия, которое планировалось применить в случае поражения Юга от войск Северного Вьетнама.

Из рассекреченных архивных документов времен войны во Вьетнаме стало известно, что проведение секретной операции под кодовым названием «Перелом челюсти» по транспортировке ядерного оружия в Южный Вьетнам одобрил лично командующий американскими войсками в тихоокеанском регионе генерал Уильям Уэстморленд, сообщает «Российская газета».

О планах Уэстморленда применить ядерное оружие в случае поражения Южного Вьетнама узнал советник по национальной безопасности главы американской администрации Уолт Ростоу, который сразу же доложил президенту Соединенных Штатов Линдону Джонсону, приказавшему немедленно свернуть операцию.

По сведениям издания, глава Белого дома опасался, что война во Вьетнаме перерастет в масштабный конфликт, в который вступит Китай.

«Джонсон никогда по-настоящему не доверял военным. Он глубоко уважал Уэстморленда, но не хотел, чтобы ходом войны управляли генералы», – отметил Ростоу.

Напомним, как отмечал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, мировому сообществу еще предстоит дать правовую оценку атомной бомбардировке США японских Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.