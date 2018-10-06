Появился официальный видеоролик к поединку Нурмагомедова и Макгрегора

Новый видеоролик, посвященный предстоящему поединку между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, опубликован на официальном канале Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в YouTube.

Видео называется «Может быть только один король: Хабиб против Макгрегора».

В ролике говорится, что «король вернулся», на этих словах появляется Макгрегор. Когда в кадре появляется Нурмагомедов, диктор говорит, что сейчас новый чемпион в легком весе «сидит на троне», что он всю жизнь «ждал момента, когда по-настоящему сможет править».

Диктор также говорит, что в поединке встретятся «лучший против лучшего».

Ранее болельщики российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора устроили потасовку на торжественной церемонии взвешивания.

Сами Нурмагомедов и Макгрегор чуть не подрались после взвешивания – драку хотел спровоцировать ирландский спортсмен. Также стали известны гонорары бойцов.

Трансляция боя, который состоится 6 октября, будет вестись соцсетью «Одноклассники».