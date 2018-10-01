Украинский политик признался в любви к Крыму

Лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук рассказал, что любит приезжать в Крым на отдых.

«Крым – место, которое я любил и люблю. Там я отдыхал и отдыхаю сегодня, и это не является секретом ни для кого в Украине», – цитирует РИА «Новости» выступление Медведчука в эфире телеканала «ТВ Центр».

Он сообщил, что отдыхал в Крыму в этом году и планирует в дальнейшем приезжать на полуостров.

Медведчук отметил, что по действующему украинскому законодательству Крым является территорией Украины. «Однако де-факто это сегодня Россия», – заметил он.

В начале сентября глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказывал, что украинские чиновники втихаря ездят на отдых в Крым.



В августе глава Ростуризма Олег Сафонов сообщал, что число украинских туристов в Крыму растет.