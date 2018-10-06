Акции Tesla рухнули после язвительной шутки Маска

Акции автопроизводителя Tesla рухнули после того, как основатель компании Илон Маск высмеял в Twitter комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Акции Tesla упали на 7%, свидетельствуют данные американской биржи Nasdaq, передает РИА «Новости».

Напомним, Маск решил пошутить над комиссией по ценным бумагам и биржам США, по-новому расшифровав название ведомства: «Просто хочу сказать, что комиссия по обогащению спекулянтов (Shortseller Enrichment Commission), (SEC, Securities and Exchange Commission, комиссия по ценным бумагам и биржам – прим. ВЗГЛЯД), делает впечатляющую работу».

До этого состояние Маска уменьшилось на 1,5 млрд долларов после обвинений в мошенничестве.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Маск скорее всего перестанет руководить Tesla в ближайшее время.