Маск отомстил обвинителям шуткой

Гендиректор Tesla Илон Маск пошутил над биржевым регулятором США, по-новому расшифровав его название.

«Просто хочу сказать, что комиссия по обогащению спекулянтов (Shortseller Enrichment Commission), (SEC, Securities and Exchange Commission, комиссия по ценным бумагам и биржам – Прим. ВЗГЛЯД), делает впечатляющую работу», – написал Маск в своем Twitter.

Ранее в сентябре состояние Илона Маска уменьшилось на 1,5 млрд долларов после обвинения комиссии по ценным бумагам в мошенничестве.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Маск скорее всего перестанет руководить Tesla в ближайшее время.