В Германии поженились две футболистки

Футболистки женской команды мюнхенской «Баварии» Клаудиа ван ден Хайлингберг и Люси Вонкова поженились.

Клуб поздравил спортсменок с бракосочетанием в своем официальном Twitter и выложил их свадебное фото.

«Я вышла замуж за лучшую женщину в мире», – написала ван ден Хайлингберг в своем Twitter.

Yesss i married the best woman in this world and i had the other best woman in my life right next to me! #doublelucky #lucenlois #happyme #mrsmrs pic.twitter.com/zRx2YSYDn3 — CvdHeiligenberg (@CvdH1985) 3 октября 2018 г.

Девушки вместе перешли в «Баварию» в 2017 году из йенской команды «Карл Цейсс».Сейчас 26-летняя Вонкова выступает за первый состав «Баварии», 33-летняя ван ден Хайлингберг– за резервный состав.

В 2009 году была исключена из состава сборной Голландии за связь с партнершей по команде Дайан Бито.