Американские СМИ указали на страну СНГ, где разразится следующий кризис

Казахстан стоит на пороге политического кризиса, связанного с отходом от власти президента республики Нурсултана Назарбаева, пишет The National Interest.

Американские журналисты задались вопросом, когда Назарбаев собирается в отставку и что он предпримет, чтобы обеспечить стабильную смену власти.

«Любая нестабильность в Казахстане, вероятно, вызовет беспокойство в Вашингтоне. Казахстан позволяет НАТО транспортировать через свою территорию припасы и оснащение в Афганистан, а американские компании инвестируют миллиарды долларов в нефтегазовый сектор республики», – говорится в статье, передает «ИноСМИ».

По мнению журналистов, после обретения независимости в начале 1990-х годов стране удавалось сохранять стабильность, однако в постназарбаевском Казахстане «сделать это будет не так просто». В статье сказано, что Россия предположительно «подпитывала сепаратистские настроения» среди этнического русскоязычного населения Казахстана. Также автор напоминает о случаях межэтнического насилия.

В статье говорится, что в Казахстане царит «авторитарный режим в мягкой форме», а политические институты страны «довольно слабы». Партия Назарбаева доминирует в законодательных органах, а выборы в республике «никогда не считались свободными или справедливыми».

По мнению автора, Назарбаев сейчас «работает над децентрализацией власти», чтобы воспрепятствовать сосредоточению власти в руках своего преемника. Лидер Казахстана хочет гарантировать себе политическое влияние в том случае, если решит уйти в отставку, отмечают журналисты. Он уже одобрил несколько поправок в законы, передав отдельные полномочия законодательным органам, которые контролируются его партией.

«Чем больше попыток предпринимает Назарбаев по созданию системы, обеспечивающей стабильный политический переход, тем больше возникает вопросов о том, как эта система будет функционировать в его отсутствие», – подчеркивает автор статьи.

В июле вступил в силу закон о Совете безопасности Казахстана, закрепляющий за действующим президентом Нурсултаном Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совбез страны.

Ранее спикер парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев «сделал сенсационное политическое заявление», сказав, что 78-летний Назарбаев не будет баллотироваться на очередной президентский срок в 2020 году.