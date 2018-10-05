Украина захотела отказаться от российских комплектующих для вертолетов

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал отказаться от российских комплектующих для вертолетов.

Аваков заявил, что на Украине вынуждены ремонтировать и вновь вводить эксплуатацию «новые» летательные аппараты, которым в действительности 30-40 лет. «Его привозят в ангар, шлифуют, меняют к нему детали, а те, которые не могут, завозят какими-то непонятными путями из Российской Федерации», – приводятся его слова в сообщении на сайте МВД Украины.

Украинский министр призвал избавиться от зависимости от российских комплектующих в вопросах обеспечения вертолетной техники. Он считает, что Украина должна находить современные решения.

В июле сообщалось, что украинское МВД и корпорация Airbus helicopters подписали соглашение о поставках на Украину 55 вертолетов на сумму 555 млн евро. Украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый выразил удивление масштабной закупкой вертолетов во Франции.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что у покупаемых Украиной «современных вертолетов» оказалась плохая история.