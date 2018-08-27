Украинский дипломат недоволен покупкой вертолетов во Франции

Украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый выразил удивление масштабной закупкой вертолетов во Франции, которую запланировало МВД страны.

Он отметил, что это странная ситуация – особенно на фоне бесплатного получения оружия от США, в том числе противотанковых комплексов «Джавелин», сообщает korrespondent.net.

«Не хочу, чтобы это воспринимали как то, что я занимаюсь только США... Но когда государство ставит целью перевооружение и имеет ограниченные средства, то нужно расставлять приоритеты», – сказал он.

По его словам, в США «возникают вопросы, почему речь идет только о бесповоротной помощи Украине». Он уверен, что приоритет должны иметь страны, предоставляющие Украине «максимум».

«А в Генштабе подтвердили, что 98% поступающей нам помощи предоставляет именно США», – подчеркнул Чалый.

По его словам, объемы средств, которые тратятся на вертолеты, он предлагает «потратить на США». Чалый отметил, что поднимал вопрос «вертолетов Авакова» в диалоге с президентом и руководством генштаба, получив их поддержку.

В июле сообщалось, что украинское МВД и корпорация Airbus helicopters подписали соглашение о поставках на Украину 55 вертолетов на сумму 555 млн евро. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что у покупаемых Украиной «современных вертолетов» оказалась плохая история.