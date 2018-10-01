Селфи депутата Рады в пустом зале парламента возмутило украинцев

Украинцы раскритиковали фото, на котором видно отсутствие депутатов в зале Верховной рады.

Депутат Верховной Рады Сергей Каплин опубликовал у себя в Facebook селфи: фоном стал пустой зал заседаний украинского парламента.

«Рекорд. В зале девять человек. Пятница», – написал Каплин, но украинцы не поняли подобного юмора.

«Зачем работать? Пусть работают рабы! В стране же все ок. Заниматься не чем. Молодца!», – написала Наталья Селиверстова.

«Хорошо работаете! А у простых людей опоздание на 5 минут приравнивается к прогулу и «досвидос»!», – отмечает Виктор Лепин.

«Может пока никого нет, что то хорошее принять...», – предложил Михаил Ивонин.

«Это нормально. У пришедших в карманах пачка карточек для голосования», – считает Юрий Сафроненко.

Напомним, в мае 2016 года заседание Рады закрылось досрочно из-за отсутствия депутатов в зале.