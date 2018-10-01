Посольство ответило на заявление МИД Британии о кибератаках

Заявление МИД Великобритании о якобы «проводимых Россией по всему миру кибератаках» являются «грубой дезинформацией британского и мирового общественного мнения», заявил пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

Пресс-секретарь посольства заявил, что заявление Британии «является безответственным»; уже по традиции оно «не подкреплено никакими доказательствами и является еще одним элементом антироссийской кампании, проводимой британским правительством», передает РИА «Новости».

Он напомнил, что в конце 2017 года в ходе визита в Москву экс-главы МИД Британии Бориса Джонсона министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в том случае, если Лондон имеет какие-либо вопросы по кибербезопасности, то Москва готова оперативно организовать соответствующие консультации экспертов.

Однако «британская сторона отказалась от такого диалога, и единственным разумным объяснением этого является предположение, что сказать по существу им было нечего».

«Таким образом, подобные заявления Форин-офиса являются грубой дезинформацией британского и мирового общественного мнения. Кстати, оно вряд ли случайно совпало со встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе и с объявлением о начале создания в ряде западных государств киберподразделений вооруженных сил», – указал пресс-секретарь посольства.

Ранее стало известно, что Нидерланды выслали четырех россиян за якобы совершенную кибератаку на ОЗХО.

До этого Великобритания заявила о намерении «отвечать на попытки ГРУ подорвать международную стабильность», имея в виду якобы совершаемые Россией кибератаки.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала сообщение о «русских шпионах» в Нидерландах, которые якобы пытались взломать швейцарскую химлабораторию, участвующую в расследовании «дела Скрипалей» и использования химоружия в Сирии.