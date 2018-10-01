Генерал МВД в отставке: Золотов просто не мог поступить иначе

Генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов назвал «традиционной» практику руководителей силовых ведомств лично выходить на переговоры с преступниками. Он рассказал газете ВЗГЛЯД, почему не ожидал от руководителя Росгвардии других действий.

«Я в принципе исхожу из того, что руководитель Росгвардии по определению обязан быть человеком действия и мужества», – подчеркнул член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов, комментируя поступок главы Росгвардии Виктора Золотова, лично обезвредившего потенциального подрывника.

Поэтому он уверен, что иначе поступить Золотов и не мог. «Руководить такими людьми по-другому нельзя. Руководство Росгвардии – это в принципе люди, которые себя очень ярко проявили во время событий на Северном Кавказе и в других криминальных и экстремальных ситуациях», – добавил собеседник.

«Генерал Колокольцев выходил на Манежную площадь, бывший начальник ОВД Тульской области генерал Рожков лично задерживал преступника. Бывают ситуации, когда на преступника может воздействовать только личный авторитет руководителя спецслужб», – заметил Ворожцов.

Тем не менее, несмотря на то, что такая практика есть, встречается она достаточно редко, так как в каждом конкретном случае необходимо взвешивать, насколько подобные действия оправданы, добавил генерал.

Напомним, руководитель Росгвардии Виктор Золотов лично убедил сдаться мужчину, который угрожал взорвать у Кремля автомобиль Mercedes-Benz Gelandewagen.

Как рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, узнав о ситуации, Золотов решил «поговорить с человеком сам», после чего «подъехал на место, сел к нему в машину, переговорил, успокоил, убедил его сдаться». В автомобиле был баллон с газом, и Золотов с водителем Gelandewagen «вместе вышли из автомобиля, достали оттуда баллон, и генерал Золотов лично отдал ключи от машины представителям ФСО», после чего угрожавшего взрывом мужчину задержали, сообщил Хинштейн.

В Москве в среду оцепили Васильевский спуск из-за мужчины, который пытался проехать на Красную площадь и требовал встречи с правительством страны, нарушитель был задержан.